Metingen in huizen Vlaardingen om jampotje met kwik

Bewoners van een huis in de Julianalaan vingen eerder kwik dat lekte tijdens sloopwerkzaamheden op in een jampotje, legt een woordvoerder van de veiligheidsregio uit. Daardoor zijn kleine bolletjes kwik in het huis verspreid.

In het huis waar de kwiklekkage was zijn de waarden zo hoog dat de bewoners maandagavond niet meer het huis in kunnen, maar ze hebben zelf een slaapplaats geregeld. Ze hoefden niet nagekeken te worden door ambulancepersoneel, omdat kwik alleen gevaarlijk is bij langdurige blootstelling.

Kwik verdampt langzaam en daarbij komt een giftige damp vrij. Als mensen chronisch worden blootgesteld aan kwik kan dit onder meer leiden tot problemen met het kortetermijngeheugen en de concentratie. Ook zorgt het soms voor een rode verkleuring en schilfering van de huid.