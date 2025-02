Vliegtuig slaat bij landing over de kop; geen doden

Vijftien passagiers raakten gewond, meldt het Canadese CBC News. Drie passagiers zijn er slecht aan toe. Het gaat om een kind, een man van in de 60 en een vrouw van in de 40.

Het vliegtuig dat crashte bij de landing op Toronto Pearson Airport was vertrokken vanuit het Amerikaanse Minneapolis. Het gaat om een Bombardier CRJ900 van Delta Airlines. Aan boord bevonden zich 76 passagiers en 4 bemanningsleden. Delta Airlines spreekt in een verklaring van achttien gewonden, maar de autoriteiten laten aan CBC News weten dat dit niet klopt, omdat enkele familieleden die meereisden naar het ziekenhuis per abuis zijn meegeteld.

De luchthaven waar het ongeluk gebeurde hield maandag rekening met een „drukke dag” nadat een sneeuwstorm afgelopen dagen voor overlast had gezorgd. Er viel meer dan 20 centimeter sneeuw op de luchthaven, wat zorgde voor een reeks vertragingen en annuleringen. CBS News meldt dat het ook op het moment van de crash sneeuwde. Landende vliegtuigen hadden te maken met een zijwind met snelheden van ruim 60 kilometer per uur.

Op beelden is het toestel op de kop in de sneeuw te zien. De romp is vrijwel geheel intact gebleven, maar het vliegtuig mist zeker één van de vleugels. Op sociale media gaan veel beelden rond, er is onder meer te zien hoe passagiers uit het toestel geholpen worden.

Nieuws in beeld beeld EPA, Eduardo Lima beeld EPA, Eduardo Lima beeld EPA, Eduardo Lima beeld AFP, Geoff Robins

De Canadese transportveiligheidsraad (TSB) gaat samen met de Amerikaanse evenknie NTSB onderzoek doen naar de oorzaak van de crash. Mitsubishi Heavy Industries, dat de CRJ-tak in 2020 van Bombardier overnam, is van het ongeluk op de hoogte gebracht.

Toronto Pearson Airport hield alle vliegtuigen zo’n twee uur aan de grond. Rond 17.00 uur werden de vluchten hervat. FlightRadar24 meldde op X dat zo’n 26 vluchten werden omgeleid, vooral naar de luchthavens van Montreal en Ottawa.