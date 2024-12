Slechts 2 van de 181 inzittenden overleefden de crash zondag. Het onderzoek naar de oorzaken loopt, maar de brandweer vermoedt dat „een botsing met vogels in combinatie met ongunstige weersomstandigheden” oorzaak is van de ramp.

„Bij dodelijke ongelukken maakt altijd een reeks aan gebeurtenissen dat het misgaat” - Joris Melkert, luchtvaartdeskundige

Problemen met vogels komen zeer regelmatig voor, weet Melkert. „Zeker wekelijks.” En niet alleen dicht bij de grond: sommige vogels vliegen wel op 10 kilometer hoogte. Vliegtuigen en hun motoren zijn op zo’n botsing ontworpen: ze maken letterlijk gehakt van vogels. Gaat het om veel of grote vliegende dieren, dan kan een aanvaring een motorstoring veroorzaken. „Maar één motor is nog voldoende om te blijven vliegen en landen.”

Vogels kunnen dus maar tot op zekere hoogte een vliegtuig hinderen. In 2009 kreeg een toestel in beide motoren een zwerm vogels. „Toen die allebei uitvielen, is de piloot zonder vermogen geland op de rivier Hudson in de Verenigde Staten. Zeldzaam, maar niet onmogelijk.” Een vogelaanvaring alleen kan het probleem niet zijn, concludeert de luchtvaartdeskundige van de Technische Universiteit Delft dan ook.

De botsing heeft misschien wel bijgedragen aan het probleem, zegt hij. „Bij dodelijke ongelukken zie je altijd dat een reeks aan gebeurtenissen, vlak na elkaar, maakt dat het misgaat.” De bewering dat het weer tegenwerkte, klopt volgens Melkert niet. „Het waaide nauwelijks en er was een enkel wolkje aan de lucht. Er zijn ook geen specifieke weersomstandigheden die de combinatie met vogels funest maken.”

„Zonder die aarden muur hadden inzittenden de crash kunnen overleven” - Joris Melkert, luchtvaartdeskundige

Er moet dus meer aan de hand geweest zijn. „Op beelden is te zien dat er vogels in de rechtermotor zaten. Vervolgens lieten de piloten het vliegtuig landen, maar daarbij leek het alsof de linkermotor was uitgezet.” Stel dat de bemanning op tijd in de gaten had dat de verkeerde motor was stopgezet, dan was herstarten niet een kwestie van even een sleutel omdraaien, legt Melkert uit. „Daar heb je toch wel één tot twee minuten voor nodig.”

Landingsgestel

Het toestel maakte uiteindelijk een buiklanding, zonder dat het onderstel was uitgeklapt. „Ook erg raar. Zelfs als beide motoren zijn uitgevallen, zou je via een soort hulpmotor de wielen nog kunnen uitslaan. En als dat ook niet lukt, zit er altijd nog een hendel voor het landingsgestel die je handmatig kunt bedienen achter de stoel van de co-piloot.”

Daarnaast klopt het niet dat het vliegtuig vanuit het noorden landde, weet Melkert. „Als je normaal gesproken een landing afbreekt, ga je even naar het noorden en daarna weer naar het zuiden.”

Meest merkwaardige vindt Melkert echter nog de aarden muur waar het toestel tegenop knalde, waardoor die in een vuurzee ontplofte. „Wat deed die wal daar? Er lag een soort betonnen dak op waar antennes op stonden. Die antennes bouw je normaal gesproken op een constructie die in elkaar kan klappen, zodat bij een doorschietend vliegtuig alleen het toestel beschadigd raakt. Als dat het geval was geweest, hadden de inzittenden de crash in principe kunnen overleven.”