Vraag naar detachering daalt met 10 procent

Economie

De vraag naar detachering is in het vierde kwartaal van 2024 met 10 procent gedaald vergeleken met vorig jaar. Bijna alle sectoren merken deze daling, meldt de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). De detacheringsmarkt bevindt zich volgens de vereniging in een periode van onzekerheid en snelle veranderingen, met directe gevolgen voor de bedrijfsvoering van detacheringsbureaus.