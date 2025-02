Verdachte dollemansrit in Katwijk is 32-jarige Leidenaar

Binnenland

De verdachte die vrijdag is aangehouden voor een dollemansrit op de N206 in Katwijk is een 32-jarige man uit Leiden. Hij wordt ervan verdacht te zijn gevlucht nadat hij met een busje betrokken was bij meerdere aanrijdingen, meldt de politie. Hij zou onder meer een 25-jarige fietsster uit Katwijk hebben aangereden, die zwaargewond raakte.