Schoof ‘verbaasd’ over tirade Vance, alle begrip voor Duitse woede

Schoof reageerde zaterdag bij de veiligheidsconferentie in München op de toespraak, die veel deining teweegbracht. Vance mengde zich volgens critici niet alleen in de Duitse verkiezingen en las Europa ten onrechte de les, maar zette ook vraagtekens bij de aloude vriendschap tussen de VS en Europa. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en andere prominente politici reageerden boos. Scholz noemde zulke bemoeienis van nota bene een bevriend land ongepast en onacceptabel.

„Ik snap de reactie van de Duitse bondskanselier heel goed”, zei Schoof. Techmiljardair en Trump-vertrouweling Elon Musk mengde zich ook al ten gunste van de radicaal-rechtse AfD in de Duitse verkiezingsrace, memoreert Schoof.

Vance zou in de speech voor tientallen prominente Europese politici, militairen en diplomaten juist duidelijkheid verschaffen over hoe de VS vrede denken te brengen in Oekraïne, verwachtte Schoof. Maar de vicepresident greep de toespraak aan om Europa de les te lezen.