ANWB: ‘ouderwets druk’ op wegen naar wintersportgebieden

Binnenland

De ANWB meldt „ouderwetse wintersportdrukte” op de wegen naar skigebieden. „De meeste drukte zien we op de traditionele plekken”, zegt een woordvoerder. Zo staat er in Oostenrijk op de B179 bij de Fernpas 15 kilometer file richting het zuiden, wat meer dan een uur vertraging oplevert. Ook op de B169 is het druk. Bij Zillertal staat in beide richtingen 10 kilometer file.