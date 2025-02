Kort geding Deventer moordzaak om monsters voor nieuw onderzoek

Binnenland

Ernest Louwes, veroordeeld tot twaalf jaar cel in de Deventer moordzaak, wil maandag via de rechter afdwingen dat hij beschikking krijgt over monsters die zijn genomen uit nagelvuil van het slachtoffer, de weduwe Jacqueline Wittenberg. Zij werd in september 1999 in haar huis in Deventer om het leven gebracht. Louwes meent dat hij hiervoor onterecht is veroordeeld en hoopt dat nieuw DNA-onderzoek op de monsters ontlastend bewijs voor hem oplevert.