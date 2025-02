Onnodig dat Messiaanse Joden zich afscheiden van christenen

Het denken en de theologie van volgelingen van Jezus Christus moeten gevormd worden door de Schrift, ongeacht of we een Joodse of een heidense (niet-Joodse) achtergrond hebben. Een van de grootste gevaren voor ons theologiseren en ons leven is dat we de traditie boven het Woord van God stellen. Tijdens de Reformatie werd deze orde hersteld en werden tradities, hoe belangrijk en nuttig ze ook waren, weer ondergeschikt gemaakt aan het gezag van de Schrift.

Dr. Mark Kinzer (RD 18-1) is een vooraanstaande Messiaans-Joodse rabbijn en theoloog. Hij betekent veel voor de Messiaanse beweging (de beweging van Joodse volgelingen van Jezus). Daarvan getuigt zijn indrukwekkende cv. Als het gaat om zijn theologie heb ik als Israëlisch-Joodse volgeling van Jezus, dus als Messiasbelijdende Jood, echter twee punten van zorg.

Tweeërlei hoop?

Allereerst, het is lastig om Kinzers visie op de redding van het Joodse volk helemaal scherp te krijgen. Het heeft er alle schijn van dat hij een aanhanger is van de zogenaamde ”dual-covenant theology” (tweeverbondentheologie), ook wel bekend als de ”wider and narrow hope” (ruimere en smalle hoop). Deze visie stelt dat Joden gered kunnen worden door een waar geloof in de God van het Oude Testament (OT), ook al geloven ze niet expliciet of zelfs niet impliciet in Jezus als de Messias van Israël. Dit is de ruimere hoop voor Joden. De narrow hope betreft de heidenen. Zij kunnen alleen gered worden door Jezus en het nieuwe verbond.

Mijn Joodse bloed heeft geen enkel voordeel als ik voor de Rechter van de wereld zal staan

Er staan in de Schriften enkele verzen die, wanneer ze uit hun context worden gehaald, tot de onjuiste conclusie kunnen leiden dat er een ruimere hoop is voor het Joodse volk. De Schriften van het nieuwe verbond zeggen echter overduidelijk dat er voor wie dan ook geen redding is behalve door Jezus Christus.

Bloed

Een drijvende gedachte achter de visie van het dubbele verbond is dat Christus alleen of voornamelijk voor de heidenen kwam. Dit omdat de Joden Hem niet per se nodig hebben om gered te worden. Jezus heeft echter in tal van uitspraken duidelijk gezegd dat Hij primair gezonden is tot de verloren schapen van het huis van Israël; dat was Zijn voornaamste missie op aarde.

Bovendien wordt in het Bijbelboek Handelingen en in de brieven van het Nieuwe Testament keer op keer gesproken over de kerk van Christus als één lichaam, bestaande uit zowel Joden als heidenen. In Christus zijn Joden en heidenen één nieuwe mens, één nieuwe wijnzak met nieuwe wijn. Christus is gekomen om de scheidsmuur die er was af te breken en ons één te maken. De theorie van het dubbele verbond leidt juist tot de herbouw van deze muur.

Het is een belediging voor Christus om te geloven dat er sinds Zijn opstanding nog een andere weg is om gered te worden

Hoewel het Joodse volk een speciale plaats inneemt in Gods ogen en Hij een groot verlossingsplan voor ons heeft, zoals duidelijk wordt gesteld in Romeinen 9-11, heeft ons Joodse bloed, mijn Joodse bloed, geen enkel voordeel als ik voor de Rechter van de wereld, Jezus Christus, zal staan. Het enige bloed dat er die dag toe doet, is het vergoten bloed van het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt – zowel van Joden als van heidenen.

Ten slotte is het een belediging en een aanstoot voor Christus om te geloven dat er sinds Zijn dood en opstanding voor sommigen nog een andere weg is om gered te worden. Er is slechts één Naam gegeven onder de hemel en op de aarde waardoor de mens gered moet worden. Jezus alleen is de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem.

Bloeien

De kerk in Israël is na ongeveer 2000 jaar op unieke wijze door de genade van God en overeenkomstig Zijn voorbestemde plan hersteld; zij bloeit weer. Wij spannen ons in om het Evangelie te delen met onze Joodse broeders en zusters. Verspillen we onze tijd en moeite als we hen gemakkelijk kunnen redden via de wetten en verordeningen van het OT?

De vrijheid die wij in Christus hebben is bedoeld om ons te bevrijden van het juk van de wetten die op Hem wezen

Het antwoord is: absoluut niet! Evenals Jezus prediken wij in de eerste plaats bekering tot de verloren schapen van het huis van Israël. Als het gaat om de noodzaak van Jezus Christus en Zijn verlossing zitten wij Joden in hetzelfde schuitje en hebben we dezelfde behoefte als alle anderen.

Identiteit

Mijn tweede punt van zorg raakt aan wat Kinzer ”bilateral ecclesiology” (bilaterale ecclesiologie) noemt. Dit is de visie dat de kerk, de bruid van Christus, bestaat uit twee groepen mensen die weliswaar verschillend zijn, maar toch verenigd.

Ik ben het volledig met Kinzer eens als hij stelt dat het verbond van God met het Joodse volk onherroepelijk en bindend is, ook vandaag de dag. In tegenstelling tot Kinzer geloof ik echter niet dat wij als Joden die in Christus geloven een andere identiteit moeten behouden dan onze heidense broeders en zusters. Ook geloof ik niet dat voor ons als Messiasbelijdende Joden de Joodse wet en gebruiken nog steeds bindend zijn. Het enige wat voor ons bindend is, is de morele wet van Christus, niet de wet van Mozes. Wij staan onder een veel beter verbond, het nieuwe verbond.

Waarom zouden wij ons aan het oude verbond willen binden? De vrijheid die wij in Christus hebben, is bedoeld om ons te bevrijden van het juk van de ceremoniële en burgerlijke wetten die op Christus wezen. De wet was onze gids die ons naar de Messias leidde. De wet was nooit een doel op zich. Het doel van de wet is Christus.

Hemel

We moeten ons afscheiden van de zonde, niet van elkaar. De kerk van Christus op aarde is de weerspiegeling van ons thuis in de hemel, de plaats waar alle naties, stammen, talen en volken samenkomen om de drie-enige God te aanbidden. Laten we daarom hier op aarde in praktijk brengen wat we in de hemel voor altijd zullen doen.

Ik heb het voorrecht om sinds 1990 de gemeente Grace and Truth in Kanot (Israël) te dienen als ouderling en de laatste vijftien jaar als voorganger. Het is een gemeente die bestaat uit Joden, Russen, Oekraïners, Ethiopiërs, Duitsers, Nederlanders, Finnen en Amerikanen. Het is een prachtige voorsmaak van de hemel en van hoe wij daar samen God volmaakt zullen mogen dienen.

De auteur is voorganger van de Grace and Truthgemeente in Kanot (Israël). Dit artikel is tot stand gekomen dankzij bemiddeling door Stichting Steun Messiasbelijdende Joden.