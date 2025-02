De Drechttunnel heeft in beide richtingen twee buizen die elk ongeveer een week dichtgaan. Tijdens de eerste fase, die vrijdagavond om 21.00 uur start en loopt tot en met 20 februari 05.00 uur, is de rechter tunnelbuis richting Breda dicht. Vervolgens gaat van 21 tot en met 27 februari de linker tunnelbuis richting Breda dicht.

In de week van 3 tot en met 7 maart is elke tunnelbuis een nacht dicht voor regulier onderhoud. Daarna is de rechter tunnelbuis richting Rotterdam een week dicht van 7 tot en met 13 maart. Als laatste wordt de linker buis richting Rotterdam van 14 tot en met 20 maart onder handen genomen.

Het advies is om thuis te werken als dat kan, met het openbaar vervoer of de fiets te gaan of de A16 te mijden en gebruik te maken van de adviesroutes. Dat kan onder meer via de A15 en de N3.