De bewoner van het huis zag rond 11.00 uur een verdacht voorwerp in de tuin. De politie schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) in en die stelde vast dat het om een explosief ging. Inmiddels is het explosief onschadelijk gemaakt en sinds 14.30 uur is de Donderbergweg weer vrij.

De politie heeft nog niemand aangehouden.