Friese politieke partij roept VS om historische band tot de orde

De FNP zegt bezorgd te zijn over de geopolitieke situatie in de wereld en dan vooral in Europa. Door de historische band tussen Friesland en de Verenigde Staten, vindt fractievoorzitter Gerben van der Mei dat zijn partij zich hierover moet uitspreken. „Friesland was in 1782 zo’n beetje de eerste overheid die openlijk de Verenigde Staten als onafhankelijke republiek erkende. Zonder ‘Fryslân’ geen Verenigde Staten van Amerika. Wij mogen hier dus wel iets van vinden”, aldus Van der Mei.

De fractie heeft een brief gestuurd aan het Friese college van Gedeputeerde Staten, met het verzoek om de zorgen over te brengen aan het kabinet. „Ja, we trekken hiermee misschien wel een heel grote broek aan. Maar waarom moet je je altijd stil houden?”, aldus Van der Mei.

„Er worden nu zaken over ons beslist in plaats van mét ons. Dat geldt niet alleen voor ’ons’ als Europa, maar ook voor Oekraïne. Toen de VS zich onafhankelijk verklaarden in de achttiende eeuw, was Friesland de eerste die dat erkende. Dit bracht een kettingreactie teweeg. Wie weet kan zoiets weer ontstaan. Het gaat nu op de Trump-manier, hij roept dat er een deal komt en ‘klaar is Kees’. Maar zo werkt het in de praktijk niet. We hopen dat onze brief een steuntje in de rug kan zijn voor de mensen die in Europa aan de touwtjes trekken.”