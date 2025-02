Provincies zetten ook commissie voor stikstofprobleem op

Die kabinetsafvaardiging telt negen ministers en twee staatssecretarissen en staat onder leiding van premier Dick Schoof. Deze commissie werd opgezet na twee recente rechterlijke uitspraken rond stikstof, die ervoor zorgen dat in Nederland amper nog vergunningen kunnen worden verstrekt.

De provincies, die gaan over de vergunningverlening, zetten daar nu hun eigen ‘bestuurlijke kopgroep economie en natuurherstel’ tegenover. „De provincies kunnen en willen namelijk de helpende hand bieden en een belangrijke bijdrage leveren aan het stikstofprobleem”, aldus het IPO. „We hebben daarbij ook goede plannen klaarliggen en zijn deze al aan het uitvoeren. Met deze samenwerking willen de provincies een actieve en constructieve rol spelen in het vinden van oplossingen voor de uitdagingen rondom economie en natuurherstel. Maar we verwachten tegelijkertijd dat het Rijk serieus werk maakt van een geborgd pakket aan generieke maatregelen.” Het eerste gesprek met de ministeriële commissie is waarschijnlijk begin volgende maand.