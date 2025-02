Heinen over voorjaarsnota: zie vooral tegenvallers en veel wensen

Het kabinet en de coalitiepartijen buigen zich de komende weken over de voorjaarsnota, de eerste bijstelling van de lopende begroting. Er ligt al een lange lijst aan tegenvallers die moeten worden ingepast, en partijen strooien inmiddels ook met voorstellen om de nog altijd stijgende kosten van levensonderhoud voor huishoudens te verzachten.

Parallel aan de voorjaarsnota wordt ook gewerkt aan een alternatief voor de hogere btw op cultuur, media en sport, die volgend jaar ingaat. Allereerst wordt gekeken naar maatregelen binnen de omzetbelasting, maar afgelopen week werd in een debat duidelijk dat een Kamermeerderheid ook buiten de btw wil kijken. Heinen wil daar nog niet op vooruitlopen, maar zegt „optimistisch” te zijn. „Ik ga ervan uit dat we er goed uitkomen met elkaar.”

PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) voegde deze week nog een stukje toe aan de al ingewikkelde puzzel door te zeggen dat zij honderden miljoenen extra nodig heeft om het cellentekort aan te pakken. „Dat is de fase waarin we nu zitten”, zegt Heinen over die claim. Hij benadrukt dat bewindspersonen die ergens meer geld voor nodig hebben, dat in eerste instantie op hun eigen begroting moeten vinden.