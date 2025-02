AEX-index op Damrak tikt hoogste koers ooit aan

Wanneer de nieuwe heffingen gaan gelden is echter nog onduidelijk. De beoogde Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick zei dat de heffingen mogelijk begin april van kracht worden. Lutnick meldde ook dat per land zal worden gekeken naar de heffingen. Op Wall Street gingen de beurzen donderdag omhoog nadat duidelijk werd dat de tarieven niet meteen ingaan.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 948,44 punten. Kort na opening tikte de index op 949,29 punten de hoogste koers ooit aan, waarmee het oude record van juli vorig jaar iets werd aangescherpt. Een dag eerder eindigde de AEX al op de hoogste slotstand ooit. De MidKap klom 0,1 procent tot 861,08 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,4 procent. Parijs won 0,2 procent.

Techinvesteerder Prosus (plus 5 procent) was de sterkste stijger in de AEX, na stevige koerswinsten in de Chinese techsector waarin het bedrijf grote belangen heeft. Adyen (plus 2 procent) zette de opmars voort. De betalingsverwerker werd een dag eerder al ruim 14 procent meer waard, na goed ontvangen resultaten. De kenners van Jefferies en Deutsche Bank verhoogden het koersdoel voor Adyen en handhaafden het koopadvies. Staalconcern ArcelorMittal kampte met een adviesverlaging door Morgan Stanley en verloor ruim 2 procent.

KPN daalde 0,8 procent. Het telecomconcern schroefde de verwachting voor het resultaat dit jaar licht op. Dat komt doordat KPN en pensioenfonds ABP vrijdag zijn gestart met hun samenwerking op het gebied van mobiele zendmasten. Die samenwerking werd vorig jaar juni al aangekondigd en werd eerder deze maand door toezichthouder ACM goedgekeurd. Ongeveer 3800 mobiele zendmasten en daklocaties van KPN, NOVEC en Open Tower Company zijn ondergebracht in de nieuwe onderneming Althio, waarvan KPN voor 51 procent eigenaar is en die nu wordt meegenomen in de resultaten van het telecomconcern.