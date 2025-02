Volgens bronnen ging het om een man met een mes die over de poortjes was gesprongen. De beveiliging in de Kamer wilde niets erover kwijt.

Een debat dat nog gaande was in een kleinere zaal, werd stopgezet. Een asieldebat in de grote zaal was op dat moment al geschorst voor de dinerpauze. Inmiddels gaan de debatten weer verder en zijn beide ingangen weer opengesteld.