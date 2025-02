De strafeis viel hoger uit, omdat de jonge Amsterdammer tijdens de schorsing van zijn voorarrest was betrapt op het bezit van heroïne, cocaïne en hasj. Ook had hij een weegschaal en bijna 800 euro contant op zak.

Tijdens de ongeregeldheden op 11 november zou A. meerdere planken op de weg hebben gegooid en op spiegels van een bestelwagen hebben geslagen. Ook zou hij balken hebben gegooid naar een tram en een bus. Naar die laatste zou A. ook een steen hebben gegooid. Daarnaast zou hij hebben meegedaan aan de mishandeling van een man die een jongen aansprak op het verslepen van een hek. De man werd daarna belaagd door tientallen jongeren en moest naar het ziekenhuis. „Toen hij was toegetakeld heb ik hem een trap in zijn linkerzij gegeven”, zei A.

„Dit is geen kattenkwaad”, zei de officier van justitie tegen de verdachte. Zij vond het „onbegrijpelijk” dat hij zich had gemengd in het geweld. A. zei zich te schamen voor wat hij had gedaan. Hij handelde onder groepsdruk, voegde hij toe. Zijn advocaat vroeg bij veroordeling om een celstraf op te leggen die gelijk was aan het voorarrest en een taakstraf van veertig uur. De eis van het OM vond hij veel te hoog. „Ik vraag u gewoon om te kijken naar de rol van mijn cliënt en wat normaal wordt opgelegd.”

De onrust in stadsdeel Nieuw-West was kort na gewelddadigheden rondom de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. De rellen begonnen rond 18.30 uur met het afsteken van zwaar vuurwerk. Een groep van ongeveer 130 personen pleegde vernielingen. Ze waren voornamelijk in het zwart gekleed, sommigen met gezichtsbedekking. Er werd brand gesticht bij een restaurant en in een tram ontstond brand nadat een explosief naar binnen was gegooid. De Mobiele Eenheid werd ingezet om de rust te herstellen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.