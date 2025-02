Kamer ongeduldig om Ter Apel, dus oppert Faber een avondklok

Binnenland

Asielminister Marjolein Faber heeft in een debat geopperd een avondklok in te stellen voor asielzoekers die verblijven in het aanmeldcentrum in Ter Apel. „Als uw Kamer dat zou willen, wil ik best gaan nadenken over strengere regels”, was de suggestie van de PVV-bewindsvrouw. Die volgde op harde kritiek, voornamelijk vanuit de oppositie, dat zij te weinig doet om de overlast te beperken voor mensen in Ter Apel.