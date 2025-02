Rechter wijst eis OM af om ‘milieuramp’ Gelderse stort te stoppen

Op de stortplaats in Eerbeek ligt sinds 2019 tussen de 220 en 230 miljoen kilo staalslakken over het afval van papierfabrieken. Bovenop die berg zijn duizenden zonnepanelen geplaatst. De staalslakken, een steenachtig materiaal dat ontstaat bij de staalproductie, hadden een ondoordringbare korst moeten vormen. Dat is echter niet gelukt. Regenwater sijpelt al jaren door de staalslakken heen, waardoor het grondwater vervuild is geraakt met onder meer metalen. Omwonenden klagen over gezondheidsklachten en deden aangifte, waarna het OM een onderzoek startte.

Het bedrijf heeft al jaren plannen om de uitgestrekte bult aan de rand van de Veluwe af te dichten met een laag grond, maar dat gaat het OM niet snel genoeg. Justitie eiste daarom dat de verontreiniging op korte termijn zou stoppen. De rechter zegt echter geen maatregelen te zien die hiervoor kunnen zorgen.

De advocaten van de storteigenaren betoogden op de zitting al dat het niet mogelijk is om van de ene op de andere dag het ‘lekken’ te stoppen. Eind vorig jaar diende het bedrijf bij de provincie Gelderland een plan in om de afvalberg versneld af te dichten met folie en een laag zand. In eerste instantie zou dat in 2046 gebeuren, nu is het plan om dat in 2027 af te ronden.

Om die werkzaamheden te mogen doen, zijn echter heel wat vergunningen nodig. „En die processen nemen tijd in beslag”, aldus één van de advocaten van Stort Doonweg. Hij zei ook dat de stoffen in het afvalwater lang niet zo schadelijk zijn als het OM beweert. „Het is een volstrekt ongefundeerde bewering dat de gezondheid in gevaar is.”