Haags CDA voorwaardelijk akkoord met omstreden zero-emissieplan

Sinds 1 januari van dit jaar geldt het centrum van Den Haag als zero-emissiezone voor zakelijk verkeer, wat betekent dat daar alleen bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden op elektriciteit of waterstof. Er is een overgangsregeling tot 2030. Het Haagse stadsbestuur wil deze maatregel vanaf 1 januari 2026 uitbreiden naar het kustgebied, met uitzondering van de haven van Scheveningen. Dat leidde tot onrust binnen de coalitie, omdat met name het CDA daar niets voor voelde.

Donderdag staat de uitbreiding van de uitstootvrije zone op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. Het CDA dient dan een een voorstel in tot wijziging van de plannen. De partij wil onder meer dat het pas vanaf 2029 verplicht wordt voor ondernemers om over te stappen op elektrische bedrijfswagens, in plaats van 2028. Ook pleit de partij ervoor dat de gemeente pas gaat handhaven op de zero-emissiezone in het kustgebied als daar genoeg openbare laadpalen en snellaadstations zijn geplaatst.

Behalve het CDA zitten D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en DENK in de coalitie in Den Haag. Zij hebben samen 22 van de 45 zetels in de raad: een minderheid sinds twee coalitieraadsleden in november zijn overgestapt naar Hart voor Den Haag, de grootste fractie. Het is nog niet duidelijk of de andere collegepartijen zullen instemmen met het amendement van hun coalitiegenoot. Volgens Omroep West lijkt het erop dat dat gebeurt en kan het CDA-voorstel ook rekenen op steun van een deel van de oppositie, waardoor er een meerderheid voor is.

Behalve over de zero-emissiezone spreekt de Haagse gemeenteraad donderdag ook over een ander heikel punt in de lokale politiek: de invoering van betaald parkeren in vrijwel de hele stad en een eventueel referendum daarover.