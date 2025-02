Voor kabinet blijft China partner, ook al wil de Kamer anders

Binnenland

China moet niet meer worden gezien als een partner, vindt de Tweede Kamer. Het kabinet ziet ook wel dat het immense land steeds meer een rivaal wordt, maar wil niet zó ver gaan. China is gewoonweg te belangrijk, zei minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken, NSC) woensdag in een debat over de relatie met de supermacht.