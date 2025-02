Wethouder Teylingen stapt op om onrust over pachtgronden

Binnenland

Wethouder Heleen Hooij van de gemeente Teylingen heeft woensdag haar ontslag ingediend, maakte ze in de avond bekend tijdens een raadsvergadering. Aanleiding voor haar vertrek is de onrust die de afgelopen weken is ontstaan over de aanbesteding van agrarische pachtgronden in onder meer de Boterhuispolder in het dorp Warmond, dat onder het Zuid-Hollandse Teylingen valt. Hooij, die dat dossier in haar portefeuille had, is hierin naar eigen zeggen „tekortgeschoten als bestuurder”.