Fed-voorzitter Powell over inflatie: nog steeds werk te doen

„Ik zou zeggen dat we dicht bij ons doel zijn wat betreft inflatie, maar we zijn er nog niet”, aldus Powell. De Amerikaanse consumentenprijzen gingen in januari met 3 procent omhoog op jaarbasis. Kenners hadden in doorsnee op 2,9 procent gerekend. De inflatie is van groot belang voor het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Bij een hoger dan verwachte inflatie kan de Fed langer wachten met het verder verlagen van de rente.

„We willen het beleid voorlopig restrictief houden”, zei Powell verder. Dat zou erop kunnen duiden dat de rentetarieven voor de voorzienbare toekomst hoog zullen blijven. Daarbij herhaalde hij opmerkingen die hij dinsdag al deed in het Congres, dat de Fed geen haast heeft met het verder verlagen van de rente. De Amerikaanse centrale bank hield de rente vorige maand al onveranderd.