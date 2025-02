Verdachten kunstroof Drents Museum Assen blijven in de cel

De twee mannen en een vrouw, allen uit Heerhugowaard, worden verdacht van betrokkenheid bij de inbraak in het museum en de diefstal van de vier Roemeense kunstschatten. Bij de roof in de vroege ochtend van zaterdag 25 januari werd een historische gouden helm gestolen en werden drie armbanden ontvreemd. De spullen zijn nog altijd niet terecht. De dieven wisten binnen te komen na een explosie.

De drie verdachten werden op woensdag 29 januari opgepakt in Heerhugowaard. De daaropvolgende dag verspreidde de politie foto’s van de twee mannelijke verdachten in de hoop de zoektocht naar de gestolen kunstvoorwerpen te versnellen. De politie zegt de verdachten op het spoor te zijn gekomen na de vondst van een tas die in Assen werd gevonden.

De politie verspreidde eerder al foto’s van een mogelijk vierde verdachte. Beelden van hem zijn twee dagen voor de kunstroof gemaakt in bouwmarkt Praxis aan de Claes van Gorcumstraat in Assen. In het water op het terrein van het museum was een hamer gevonden die mogelijk is gebruikt bij de inbraak.