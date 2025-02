De operationele winst van het in Zaandam gevestigde Ahold Delhaize daalde afgelopen kwartaal met 10 procent tot 607 miljoen euro, werd woensdag bekend. De omzet kwam uit op 23,3 miljard euro, 0,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In de VS, waar Ahold Delhaize ketens heeft zoals Food Lion, Giant en Stop & Shop, daalden de verkopen met eenzelfde percentage.

De onlineverkopen van boodschappen stegen afgelopen kwartaal wel, met 5,8 procent. De winstmarge bij Ahold Delhaize, een belangrijke indicator voor winkelbedrijven, verslechterde in het vierde kwartaal licht tot 4,1 procent. De „aanhoudend sterke prestaties in Europa” werden volgens het bedrijf tenietgedaan door prijsverlagingen en lagere eenmalige baten in de Verenigde Staten. De omzet stond daar ook onder druk door sluiting van minder presterende Stop & Shop-winkels afgelopen jaar.

In Europa, waar de omzet met 3,5 procent groeide, had het concern een „uitstekend jaar”, zegt topman Frans Muller in een toelichting. De Belgische supermarkten leverden „sterke prestaties”, terwijl het bedrijf profiteerde van kostenverlagingen. Het marktaandeel in Europese landen groeide naar eigen zeggen tot bijna 38 procent.

Muller verwacht dat de winstmarge dit jaar rond de 4 procent zal liggen, mede door verdere kostenverlagingen.