„We zien in Daniël Wigboldus de stevige, toegankelijke en verbindende commissaris die we zoeken”, zei BBB-fractievoorzitter Rik Loeters, die voorzitter is van de vertrouwenscommissie die namens Provinciale Staten betrokken is bij de voordracht van de nieuwe CdK.

Wigboldus was tot voor kort bestuursvoorzitter van de Radboud Universiteit en is hoogleraar sociale psychologie. Eerder was hij ook decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen van de universiteit in Nijmegen. Een politieke functie heeft Wigboldus nog niet eerder bekleed.

Als minister Judith Uitermark (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de aanbeveling overneemt, wat vrijwel altijd gebeurt, wordt Wigboldus op een later moment officieel benoemd door koning Willem-Alexander.

De Gelderse Staten stelden eind vorig jaar een profielschets vast voor de nieuwe CdK. Een aantal partijen pleitte expliciet voor een vrouw als nieuwe commissaris, ook omdat in Gelderland nog nooit een vrouw die rol heeft bekleed.

Wigboldus volgt als CdK John Berends op, die in september 2023 zijn functie tijdelijk neerlegde na publicaties in dagblad de Gelderlander over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag op de werkvloer. Onder druk van de Staten besloot Berends afgelopen zomer niet meer terug te keren, ook al kwam uit onafhankelijk onderzoek geen duidelijk bewijs naar voren voor de beschuldigingen. Henri Lenferink is nu anderhalf jaar waarnemend CdK in Gelderland. De termijn van Berends liep eerder deze maand officieel af.