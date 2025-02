De tijdelijke regeling om gratis een naamswijziging door te voeren, ging in op 1 juli 2024. Het is een van de maatregelen die zijn getroffen na de de erkenning van het slavernijverleden als misdaad tegen de menselijkheid. Tot slaaf gemaakten kregen vaak een achternaam opgelegd, die verwees naar de slavenhouder of de plantage waar ze werkten. Betrokkenen die van deze naam af willen, kunnen een verzoek indienen bij de overheidsdienst Justis.

Uitermark vindt dat de regeling in Europees Nederland „succesvol is gestart”. Maar wat haar betreft, wordt er meer gedaan om de regeling onder de aandacht te brengen van de doelgroep. De regeling wordt ook nog ingevoerd op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Dat zal uiterlijk eind 2025 zijn gerealiseerd, meldt de minister.

Voorheen konden nazaten ook hun achternaam laten wijzigen, maar dat kostte meer dan 800 euro en eerst moest via een psycholoog worden aangetoond dat iemand last had van de opgelegde naam.