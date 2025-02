Provincie wijst verbeterplan Qbuzz af, miljoenenboetes in de maak

Hoe hoog de boetes zijn, moet het college nog bepalen. In de afspraken die de provincie en het vervoersbedrijf hebben gemaakt, staan al vastgestelde bedragen. Zo kan de provincie een boete van 2 miljoen euro geven als reizigers „vermijdbare hinder” ondervinden bij de start van de dienstverlening, op 15 december afgelopen jaar. Als tussen die startdatum en 12 januari meer dan 1 procent van de ritten uitvalt, kan een boete van 1 miljoen euro volgen. Dat percentage ligt al weken aanzienlijk hoger, afgelopen week op ruim 5 procent.

Mede doordat een groot deel van de bestelde elektrische bussen niet op tijd klaar was, verloopt de start van Qbuzz chaotisch in en om steden als Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en Katwijk. Veel bussen komen te laat of rijden helemaal niet.

De provincie Zuid-Holland is zeer ontevreden over de dienstverlening en dreigt al een tijdje met sancties. Zevenbergen eiste onlangs een verbeterplan van Qbuzz. Het bedrijf diende dat plan weliswaar op tijd in, maar de gedeputeerde noemt de inhoud daarvan „simpelweg onvoldoende, gezien de afspraken waar Qbuzz zich aan heeft gecommitteerd”. De provincie eiste dat Qbuzz de rituitval deze week zou hebben teruggebracht tot onder de 1 procent. Het bedrijf zegt dat de deadline „niet realistisch en niet haalbaar” is.

Zuid-Holland gaat niet alleen boetes opleggen, maar overweegt voorlopig ook minder geld te geven door de maandelijkse exploitatiebijdrage „gedeeltelijk op te schorten”. Qbuzz ontvangt dit jaar in principe bijna 47 miljoen euro.

Volgens Qbuzz zijn nu 100 van de 140 bij Iveco bestelde elektrische bussen binnen. Het bedrijf gebruikt voorlopig nog tientallen dieselbussen, terwijl de afspraak is om volledig emissievrij te rijden. Qbuzz kampte ook met een personeelstekort. Het bedrijf zegt dat in de afgelopen weken tientallen chauffeurs zijn ingestroomd, waardoor het personeelsbestand nu „getalsmatig op orde” is om alle diensten te vullen.