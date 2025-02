Van der Voet benadrukt dat loslaten een proces is dat begint vanaf de geboorte en een belangrijke plaats heeft in de opvoeding. In de podcast worden luisteraars uitgenodigd na te denken over hun eigen opvoeding en hoe ze hun kinderen kunnen helpen zelfstandig te worden. De sprekers benadrukken dat loslaten een moeilijk maar noodzakelijk proces is om kinderen te helpen zelfstandig te worden.

Zoals in elke aflevering van dit seizoen staat een ingestuurde opvoedvraag centraal. Drie opvoeders reageren daarop met hun ervaringen. Ook vaste gast Margreet van den Berg schuift aan. Genoeg afwisseling dus in deze aflevering. Luister naar antwoorden op vragen over de christelijke opvoeding.