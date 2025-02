Flikweert Vision is wereldspeler dankzij slimme sorteermachine

„We willen wereldwijd de toonaangevende leverancier worden van optische sorteermachines voor aardappelen en uien”, zegt Martijn Flikweert, een van de drie directeuren van Flikweert Vision, stellig. Bij dit in Nieuwerkerk gevestigde bedrijf maken ze machines die met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) en cameratechniek, aangestuurd door software, aardappels en uien op grootte en kwaliteit sorteren. Deze QualityGrader is een succes. „Op dit moment zijn er over de hele wereld meer dan 250 QualityGraders in gebruik”, vertelt Martijn. De sorteermachine van Flikweert Vision wordt al toegepast in onder meer Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Canada en zelfs Chili.

Grote precisie. beeld Dirk-Jan Gjeltema

Martijn Flikweert begon het bedrijf in 2019 als 21-jarige, samen met broer Stefan en neef Lars Flikweert, ook twintigers. „Flikweert Vision ontstond min of meer aan de keukentafel”, herinnert Martijn zich. „We troffen elkaar op de boerderij van oom Piet, de vader van Lars, hier vlakbij. Daar broedden we op een plan om met AI, cameratechniek en software een sorteermachine te ontwikkelen voor (poot)aardappelen. Het arbeidsintensieve en soms ook eentonige sorteren met de hand zou daarmee tot het verleden behoren. Tijdens zijn afstuderen in de richting agrotechnologie aan de Wageningse universiteit was Lars in aanraking gekomen met de enorme mogelijkheden die de combinatie van AI en cameratechniek bood.”

Lang verhaal kort: de drie jeugdige ondernemers slaagden erin een machine te ontwikkelen die met zeer grote precisie aardappels optisch op kwaliteit kon sorteren en tevens prima inpasbaar was in bestaande sorteerlijnen.

Testen

De QualityGrader bleek een schot in de roos. „We mochten ons allereerste exemplaar testen bij een aardappelverpakker op Tholen en al snel zei die: Doe mij er maar drie. Een collega van hem wilde er ook drie. In het daaropvolgende jaar hebben we al vijfentwintig QualityGraders gebouwd.”

Drie jaar na de oprichting bracht Flikweert Vision ook een QualityGrader op de markt voor het op kwaliteit sorteren van uien. „Je kunt zeggen dat we als bedrijf een vliegende start hebben gemaakt”, blikt Martijn terug. De sorteermachines worden verkocht vanaf ongeveer 150.000 euro.

Het bedrijf won in 2022 de aanmoedigingsprijs Emergo als meest veelbelovende Zeeuwse start-up. Eind vorig jaar ontwikkelde het een optische sorteermachine voor het wat grovere werk: de Divider. Dat is een voorsorteerder, die aan het begin van een sorteerlijn kluiten en stenen en eventuele rotte aardappels of uien verwijdert.

Dynamiek

Flikweert Vision maakt een stormachtige groei door. „We hebben nu zo’n vijftig enthousiaste en gemotiveerde medewerkers, onder wie een heel team software-engineers. Maar vanwege die exponentiële groei zal ook de vraag naar personeel toenemen. Dat is een aandachtspunt, maar tot nu toe lukte het steeds goed om geschikte mensen te vinden”, legt Martijn uit. „In 2024 hebben we ruim twintig nieuwe mensen aangenomen. Door de enorme dynamiek ontstaan er voortdurend mogelijkheden voor het hele team. Dat geeft ruimte om vlot door te groeien en steeds je grenzen te verleggen.”

Kapers op de kust zijn er ook. „We hebben een heel fors marktaandeel en de orders blijven komen. Dat betekent niet dat er geen concurrentie is. Sinds vorig jaar zijn er onder andere vanuit Nederland bedrijven bezig met een vergelijkbaar concept. Die houden we natuurlijk goed in de gaten, want de ontwikkelingen kunnen soms ineens heel snel gaan.”