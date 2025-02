De ”Joachim-Ma Stradivarius” uit 1714 verwisselde voor net geen 11 miljoen euro van eigenaar. Dit bedrag is inclusief de veilingkosten. In 2011 werd een viool van dezelfde bouwer voor het astronomische bedrag van circa 15 miljoen euro geveild.

De viool was ooit eigendom van Joseph Joachim, een van de invloedrijkste violisten van de 19e eeuw, die bevriend was met componist Johannes Brahms. Later kwam het instrument in handen van violist en pedagoog Si-Hon Ma (1925-2009). Na diens dood werd de de viool geschonken aan het New England Conservatory in de Amerikaanse stad Boston. Met de bepaling dat het instrument verkocht kon worden ter ondersteuning van studiebeurzen voor studenten. Dat laatste gaat nu gebeuren met de opbrengst van de veiling.