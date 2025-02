”Joachim-Ma Stradivarius” wordt mogelijk duurste viool ooit

Sotheby’s windt er geen doekjes om. Vrijdag wordt volgens het veilinghuis een van de belangrijkste muziekinstrument ooit in New York geveild. Het betreft een viool die Antonio Stradivari (ca. 1644-1737) in 1714, zijn zogeheten gouden periode, maakte. Al tijdens zijn leven was de Italiaan een toonaangevend vioolbouwer.

Wat maakt de ”Joachim-Ma Stradivarius” zo bijzonder? In de optiek van het veilinghuis bezit deze viool een uitzonderlijk geluid: „rijk, complex en vol diepte. De klankrijkdom lijkt met elke noot te groeien.” Volgens Sotheby’s kan het instrument weleens de duurste viool ooit worden. Daarvoor moet een koper dan wel diep in de buidel tasten, want in 2022 werd zo’n 14,5 miljoen euro voor een andere Stradivarius neergelegd. En in 2011 verwisselde een viool van dezelfde bouwer van eigenaar voor het astronomische bedrag van circa 15 miljoen euro van eigenaar.

Niet alleen de klank, maar ook de geschiedenis draagt bij aan de roem van de Joachim-Ma Stradivarius. De viool was ooit eigendom van Joseph Joachim, een van de invloedrijkste violisten van de 19e eeuw, die bevriend was met componist Johannes Brahms. Volgens Sotheby’s speelde Joachim vrijwel zeker op dit instrument tijdens de première in 1879 van Brahms' Vioolconcert in D majeur, Op. 77. De componist zelf stond daarbij op de bok. De rijke toon van Joachims Stradivarius zou Brahms „diepgaand hebben beïnvloed toen hij dit monumentale werk componeerde”. Joachims speelde in zijn tijd een belangrijke rol speelde bij de heropleving van Bachs sonates en partita's. Waarschijnlijk is de viool die nu wordt geveild daarbij ook gebruikt.

Het instrument kwam later in handen van violist en pedagoog Si-Hon Ma (1925-2009). Na diens dood werd de de viool geschonken aan het New England Conservatory in de Amerikaanse stad Boston. Met de bepaling dat het instrument verkocht kon worden ter ondersteuning van studiebeurzen voor studenten. Dat laatste gaat nu gebeuren met de opbrengst van de veiling.