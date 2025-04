Eén Nederlandse deelnemer aan Schnitger Orgelconcours 2025 in Alkmaar

Het tweejaarlijkse concours, dat dit jaar zijn 16e editie beleeft, wordt gehouden van 20 tot en met 26 juni. In drie concoursrondes bespelen de kandidaten de orgels in de Grote of Sint-Laurenskerk en de Kapelkerk in Alkmaar. Op donderdag 26 juni vindt de finale plaats. Het orgelconcours maakt onderdeel uit van het Orgel Festival Holland, dat van 18 tot 27 juni plaatsheeft.

Uit opnamen die potentiële deelnemers konden insturen zijn door een jury (Pieter van Dijk, Frank van Wijk en Bas de Vroome) negen kandidaten geselecteerd die mogen meedoen aan het concours, dat openstaat voor professionele organisten en vergevorderde orgelstudenten die geboren zijn na 30 juni 1990.

De deelnemers zijn afkomstig uit Zuid-Korea, Frankrijk, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. De enige Nederlandse organist die meedoet is Diederik Blankensteijn, cantor-organist van de lutherse kerk in Utrecht en als kerkorganist actief in de hervormde gemeenten van Nijkerk en Voorthuizen en in de Fonteinkerk te Amersfoort.

De negen kandidaten worden beoordeeld door een jury bestaande uit Suzanne Z'Graggen (Luzern), Bine Bryndorf (Roskilde), Arvid Gast (Lübeck), Bernard Winsemius (Amsterdam) en Enrico Viccardi (Parma/Cremona).

Aan de vijftiende editie van het Internationaal Schnitger Orgelconcours, die in 2023 werd gehouden, deed ook slechts één Nederlander mee, Martien de Vos. Deze behaalde toen de finale, die werd gewonnen door de Oostenrijker Stephan Pollhammer.

Meer informatie: orgelfestivalholland.nl