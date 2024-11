De Stradivarius dateert uit 1707, de gouden periode van de wereldberoemde Italiaanse bouwer, en draagt de naam ”Marquis de Champeaux”. Castleman (83) schonk het kostbare instrument aan Myriad USA, de Amerikaanse entiteit van de Koning Boudewijnstichting. Deze stichting wil bijdragen aan een betere samenleving in België, Europa en elders in de wereld. De Stradivarius van de Amerikaan wordt in bruikleen gegeven aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth. Dit stelt deze Belgische muziekopleiding naar eigen zeggen in staat om getalenteerde jonge violisten te blijven ondersteunen terwijl zij zich voorbereiden op internationale muziekwedstrijden, zoals de Koningin Elisabethwedstrijd, en op hun professionele carrière. Castleman was zelf in 1963 finalist van de Koningin Elisabethwedstrijd.

De Muziekkapel Koningin Elisabeth moet overigens nog even geduld hebben. Tot eind 2027 zal Miclen LaiPang, oud-leerling van Castleman en lid van het Trio Zadig, de viool bespelen. Daarna kunnen andere violisten ervaren hoe het is om een Stradivarius te bespelen.