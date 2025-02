D66 na kritisch advies over asielwetten: wisten we allemaal al

Binnenland

Oppositiepartij D66 is niet verrast door het kritische advies van de Raad van State over de asielwetsvoorstellen van het kabinet. „In het kort: er is geen enkele aanwijzing dat de wetten wat gaan doen aan de instroom, ze kosten veel geld en uitvoeringscapaciteit en de grondrechten van mensen op de vlucht komen in het geding”, aldus Kamerlid Anne-Marijke Podt op X. „En het ergste is: dat wisten we allemaal al.”