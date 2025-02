Rijssen-Holten verliest kort geding, COA mag AZC in gebruik nemen

De discussie tussen de gemeente en het COA ging over het woord ‘onherroepelijk’. Zo stelde Rijssen-Holten dat het asielzoekerscentrum pas in gebruik mocht worden genomen nadat de lopende bezwaarprocedures van omwonenden behandeld zouden zijn en daarmee de vergunning onherroepelijk. Volgens het COA is het een fout geweest dat het woord in de afspraak op papier tussen het orgaan en de gemeente terecht is gekomen. Die bezwaarprocedures kunnen jaren duren en daarom maakte het COA meteen duidelijk dat het op die manier niet werkbaar zou zijn, aldus de woordvoerder.

De rechter heeft het COA dus in het gelijk gesteld vanwege „zwaarwegend maatschappelijk belang”. Dat betekent dat het opvangorgaan vanaf maandag van start kan op de opvanglocatie waar plek is voor tweehonderd mensen. Een COA-woordvoerder licht toe dat er mensen vanuit allerlei plekken terecht kunnen komen, bijvoorbeeld uit Ter Apel, „een goede doorsnee van de populatie die op opvanglocaties verblijft”.