Gemeente Bergen kreeg eerder meldingen over straatcoaches

Deze week was er een grote politieactie rond Secutor Security, waarbij zes mensen zijn aangehouden en 29 woningen en bedrijfspanden in Brabant, Gelderland en Limburg zijn doorzocht. Onder de arrestanten was de eigenaar van het beveiligingsbedrijf, dat ook zaken deed met gemeenten.

De gemeente Bergen meldt dat door samenwerking van de politie in Limburg en Noord-Brabant de inval bij Secutor Security woensdag kon plaatsvinden. Volgens De Limburger vermoeden de opsporingsdiensten al langer dat sommige coaches betrokken zijn bij de vermoedelijke drugshandel van de eigenaar.

Tal van gemeenten hebben aangegeven de samenwerking met Secutor Security voorlopig te stoppen vanwege het politieonderzoek. Het gaat om gemeenten in Limburg, Brabant, Gelderland en Noord-Holland.

Gemeente Maastricht laat weten dat door Secutor geleverde straatcoaches tijdens het winterevenement Magisch Maastricht in december bij wijze van proef meedraaiden in samenwerking met de politie, handhaving en het jongerenwerk. Op basis van die proef werd verdere samenwerking voorbereid, maar dat is nu stopgezet.