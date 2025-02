Rechters bang voor verdere overbelasting door asielplannen

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), de beroepsorganisatie van rechters en officieren van justitie, kunnen de voorstellen van de minister leiden tot veel complexe rechtszaken. De vereniging waarschuwt dat dit tot gevolg kan hebben dat de rechtspraak, die nu al overbelast is, nog verder belast wordt. Er zijn te weinig rechters in Nederland, en het lukt ze nu al niet om alle zaken op tijd af te handelen.

Een nog verdere belasting kan gevolgen hebben voor alle burgers en organisaties, waarschuwt de NVvR. Zij kunnen dan zelf moeilijker naar de rechter stappen, „het vermogen om rechtsbescherming te verzekeren komt in gevaar.” Meer geld vrijmaken werkt niet, zegt de vereniging. Het bestaande tekort aan rechters is in de komende jaren waarschijnlijk niet weg te werken, ook niet met „maximale wervings- en opleidingsinspanningen”.

Faber wil asielzoekers opdelen in twee groepen: mensen die worden vervolgd om hun politieke opvattingen, geloof of seksuele geaardheid, en mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld. Die eerste groep zou meer rechten krijgen dan de tweede groep. Ook wil ze dat alleen mensen uit een ‘kerngezin’ nog naar Nederland kunnen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Dit kunnen de echtgenoot of echtgenote en hun minderjarige kinderen zijn, en bij jonge asielzoekers hun ouders en hun minderjarige broers of zussen. Volwassen kinderen, pleegkinderen en partners zonder huwelijk verliezen dat recht dan.

Over die plannen zelf laat de NVvR zich niet uit, maar de vereniging vraagt de minister om na te denken over de gevolgen voor de rechtspraak.

De Raad voor de Rechtspraak had Faber vorige maand gevraagd om haar voorstellen nog niet in te dienen. Ook de raad vreest voor een hoge werklast bij de rechtspraak. De Raad van State, die alle wetsvoorstellen beoordeelt, komt maandag met een advies. Volgens onbevestigde berichten zal de Raad van State adviseren om de plannen aan te passen.