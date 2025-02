Warmtepomp vraagt minder van stroomnet dan gedacht

Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op basis van de data van 6000 slimme meters in woningen. Het is voor het eerst dat op zo’n grote schaal onderzoek is gedaan naar het effect van warmtepompen op het elektriciteitsnet.

Meer dan 700.000 woningen en gebouwen in Nederland hebben een warmtepomp. Het onderzoek laat zien dat volledig elektrische warmtepompen het stroomnet meer belasten dan hybride warmtepompen, maar minder dan zonnepanelen of elektrische voertuigen. Een volledig elektrische warmtepomp kan zelfstandig een woning verwarmen en warm water genereren voor bijvoorbeeld de badkamer. Bij een hybride warmtepomp springt de cv-ketel bij lage temperaturen bij.

De invloed van warmtepompen op het stroomnet hangt niet alleen af van de hoeveelheid vermogen die ze vragen. Ook belangrijk is het moment waarop ze elektriciteit vragen en hoeveel warmtepompen dat tegelijk doen. Uit het onderzoek blijkt dat warmtepompen minder vermogen tegelijk vragen dan eerder werd gedacht. Dit geldt ook voor volledig elektrische installaties. Bovendien is er nog genoeg mogelijk op het elektriciteitsnet.

Het zogeheten verliesoppervlak van een woning is de belangrijkste voorspeller van de hoeveelheid stroom en elektrisch vermogen die warmtepompen nodig hebben. Het verliesoppervlak is het totale oppervlak van de woning dat direct contact heeft met de buitenlucht. Op die plekken ontsnapt warmte uit een huis. Warmtepompen in woningen met een groot verliesoppervlak –zoals vrijstaande huizen– vragen dus meer van het elektriciteitsnet.

Met de inzichten uit het onderzoek kunnen netbeheerders beter inschatten wat er mogelijk is op het huidige elektriciteitsnet en waar uitbreiding ervan nodig is.