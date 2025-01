Hybride warmtepomp kan 1000 euro stookkosten per jaar besparen

In een rapport woensdag van Vereniging Duurzame Warmte, waarin onder meer warmtepompfabrikanten Remeha en Intergas hun krachten bundelen, staat te lezen dat hybride warmtepompen gemiddeld 75 procent gas besparen en dat de kosten voor verwarmen met zo’n 1000 euro dalen. Vooraf was berekend dat gemiddeld 55 procent gas zou worden bespaard. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kwam eind vorig jaar met een soortgelijke conclusie.

Sander Toering van Duurzaam Bouwloket. beeld Dave Weij Fotografie

Bij een hybride warmtepomp werken de warmtepomp en de cv-ketel samen. De warmtepomp verzorgt het grootste gedeelte van de verwarming. De cv-ketel wordt ingezet voor warm water in keuken en badkamer en het verwarmen op bijzonder koude dagen.



Sander Toering, bouwkundig adviseur bij Duurzaam Bouwloket, zegt dat de hybride warmtepomp op dit moment een goede oplossing is voor Nederlanders die willen verduurzamen. „Er zijn weinig tot geen aanpassingen aan de woning nodig, waardoor de installatie voor het overgrote deel van de Nederlandse huishoudens haalbaar is.”

Een hybride oplossing is toch al snel een paar duizend euro goedkoper dan een volledig elektrische warmtepomp.

Bovendien kan een hybride warmtepomp een oplossing zijn voor netcongestie (een overvol stroomnet, BM). Juist op het moment dat de netcongestie hoog is –vaak op koude dagen– springt de cv-ketel bij en vraagt de hybride installatie dus minder elektriciteit.

De hybride warmtepomp is volgens Toering een mooie tussenstap op weg naar uiteindelijk een volledig elektrische warmtepomp en dus een volledig gasloze woning. „Als de hybride installatie na tien tot vijftien jaar aan het einde van haar levensduur is, zal het stroomnet hopelijk veel meer capaciteit hebben om aan de stroomvraag van volledig elektrische warmtepompen te voldoen.”

„Mede door de stijgende gasprijzen gaan mensen bewuster om met energie” - Sander Toering, bouwkundig adviseur bij Duurzaam Bouwloket

Is er niet al veel te besparen met een kwalitatief goede en goed afgestelde cv-ketel?

„De allergrootste besparing bereik je door gedragsverandering. Daarin hebben we de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt. Mede door de stijgende gasprijzen gaan mensen bewuster om met energie. Daarnaast heeft een cv-ketel allerlei instelmogelijkheden, zoals die van de temperatuur van het cv-water. Die kan prima een stuk lager worden gezet.”

Een hybride warmtepomp heeft een buitenunit nodig die geluid produceert. Dat kan vervelend zijn als je in een rijtjeshuis woont.

„Luchtverplaatsing gaat nu eenmaal niet zonder geluid. Maar de regels voor maximale geluidsproductie zijn sinds 2021 aangescherpt. Fabrikanten hebben zich aan deze strenge normen te houden. Bovendien is de geluidsproductie alleen maximaal op het moment dat de warmtepomp vol vermogen moet leveren doordat het buiten koud is.”

Tijdens de proef van Vereniging Duurzame Warmte deden zich nauwelijks ijsdagen voor waarbij de temperatuur flink onder het vriespunt zakte. Geeft dat niet een vertekend beeld?

„Het klopt dat de hybride warmtepomp bij kou harder moet werken en op een gegeven moment zelfs de cv-ketel laat bijspringen. De realiteit is echter dat strenge vorst zeldzamer wordt.”

De buitenunit van een hybride warmtepomp. beeld ANP, Kees van de Veen

Uit de proef blijkt dat de hybride warmtepomp bij een op de vijf woningen slechter dan gemiddeld presteert. Sommige mensen zijn juist duurder uit. Hoe kan dat?

„Een warmtepomp is een nieuwe techniek. Als een servicemonteur een cv-ketel kan installeren, wil dat nog niet zeggen dat hij ook zomaar een warmtepomp kan plaatsen. De afstelling van de installatie komt heel nauw. Als die niet goed is, gaat de pomp inefficiënt werken. Hetzelfde gebeurt als de diameter van de gebruikte leidingen te klein is. Het is belangrijk om de installatie van de hybride warmtepomp aan een vakman over te laten. Soms moet die na plaatsing nog twee of drie keer langskomen voor een juiste afstelling van het apparaat. Maak daarover heldere afspraken met de installateur, evenals over het onderhoud.”

Veel mensen plaatsen liever een airco dan een hybride warmtepomp, die veel duurder is.

„Ik begrijp dat wel, maar ik zou het toch niet aanraden. Als je de hele woning wilt verwarmen heb je meerdere binnenunits nodig voor bijvoorbeeld de woonkamer, slaapkamer en een werkkamer op zolder. Dat maakt de aanschaf van airco’s alsnog kostbaar. Daarnaast veroorzaken de apparaten droge lucht die de ogen irriteert van lensdragers zoals ik. Bovendien hebben mensen de neiging de airco in de zomer op een veel te lage temperatuur te zetten, waardoor het stroomverbruik fors toeneemt.”