Duurzame energiebranche wil eerlijker speelveld warmtetransitie

De uitrol van warmtenetten stagneerde juist de laatste tijd, onder meer door de kosten. Dat is zonde, vindt de NVDE, omdat er plekken zijn waar warmtenetten de goedkoopste optie zijn. Een warmtenet gaat langer mee dan een warmtepomp. Bij een warmtenet stroomt warm water door buizen naar huizen in de wijk zodat de verwarming aan kan.

Wel vindt de vereniging dat de plannen voor warmtenetten in de wijk concreet genoeg moeten zijn. „Burgers mogen niet de dupe worden van vage plannen en gebrekkige uitvoering.” Verder is het volgens de NVDE niet helemaal eerlijk dat gebruikers van warmtenetten nu de kosten voor het aanleggen van warmtenetten over het algemeen zelf betalen. De vereniging vraagt zich af of dat anders kan.

„Wie een warmtepomp laat installeren, maakt gebruik van het stroomnet. Alle Nederlanders betalen mee aan de kosten voor het elektriciteitsnet”, legt de NVDE uit. „Ligt het niet voor de hand de (infrastructurele) kosten van warmtenetten (voor een groter deel) te laten betalen door een groter deel van de Nederlandse bevolking? Of klanten van een warmtenet een lager vastrecht te laten betalen voor stroom dan gebruikers met een warmtepomp?”