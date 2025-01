Jaarrond (bijna) gratis stroom: het kán

Op uw energierekening staat een aantal posten waarvan de hoogte niet afhangt van uw verbruik. Dit zijn de kosten voor uw elektriciteitsaansluiting, namelijk de netbeheer- en vaste leveringskosten.

Dan is er nog de vermindering energiebelasting, dit jaar 634 euro. Het maakt voor dit bedrag niet uit of u alleen elektriciteit of ook gas gebruikt. **** Omdat energie een basisbehoefte is, wordt de energiebelasting in mindering gebracht op uw energierekening.

Stel: de kosten voor de elektriciteitsaansluiting zijn 475 euro en u heeft geen gasaansluiting meer, wat u op jaarbasis zo’n 240 euro bespaart. In dit voorbeeld heeft u 634 + 240 - 475 = 399 euro beschikbaar die u kunt ”besteden” aan elektriciteit. Als u een vast contract hebt en u betaalt 30 cent per kilowattuur, dan kunt op jaarbasis 1330 kilowattuur (399 gedeeld door 0,30) ”gratis” gebruiken.

Bij een dynamisch contract, waarbij u op de goedkoopste uren stroom afneemt voor uw warmtepomp, boiler, (vaat)wasmachine, wasdroger en verwarming, kan dat oplopen tot boven 2000 kilowattuur gratis stroom. Bezit u zonnepanelen en gebruikt u zo veel mogelijk zonne-energie zelf, dan loopt dat bedrag nog verder op, omdat u uw terugleverkosten verlaagt.

Een thuisbatterij kan het verschil nog groter maken, maar als alle kosten van aanschaf en afschrijving daarvan worden doorgerekend, is dit misschien niet de meest rendabele investering. Dit komt doordat in de winterperiode de warmtevraag het meest bepalend is voor het energieverbruik. Dan is warmteopslag in water of steen een betere keuze.

Fabrikant Accumo bijvoorbeeld maakt radiatoren, waarin de warmte wordt opgeslagen in steen. De stenen geven langdurig warmte af.

Locoheat levert twee soorten kachels met warmteopslag: een versie waarin warmte wordt opgeslagen in steen en een met warmteopslag in water. Een slimme regeling zorgt ervoor dat de installatie stroom afneemt tijdens de goedkoopste uren en warmte afgeeft op de door u ingestelde tijd. Locoheatkachels zijn leverbaar vanaf 1095 euro.

Voor alle toepassingen geldt dat een slimme elektronische regeling voor u het juiste moment kan bepalen om energie af te nemen en te schakelen. Er is op de markt veel keus. Enkele merken en leveranciers zijn HomeWizard, Homey, Solyx Energy, myenergi, Plugwise en BeNext. Zelf heb ik voor 121 euro een uitleesapparaatje voor mijn slimme meter, drie slimme stekkers die energie meten en schakelen en een jaarabonnement.

Mijn conclusie is: in een goed geïsoleerd huis is het mogelijk om met een beperkt budget en een dynamisch contract op jaarbasis gratis stroom te krijgen.