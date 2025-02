Onderzoekers: instanties Roemenië schoten tekort bij kunstuitleen

De onderzoekers hebben „ernstige tekortkomingen” geconstateerd als het gaat om onder meer de beveiliging van het nationaal erfgoed als die wordt tentoongesteld in het buitenland. Zo waren het Nationaal Historisch Museum van Roemenië en het ministerie van Cultuur in dat land verplicht om maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, maar schoten ze volgens het controleorgaan tekort in die bewaking.

Ook rondom de goedkeurings- en exportprocedures van de erfgoederen zijn door het orgaan onregelmatigheden vastgesteld. De bewaking van de objecten in Assen bleek volgens de onderzoekers minder strikt dan bij tentoonstellingen in Madrid en Rome. De inkoop van gespecialiseerd beveiligingspersoneel die de veiligheid continu had moeten waarborgen was op zijn plaats geweest, stellen ze.

In de nacht van vrijdag 24 op zaterdag 25 januari sloegen de dieven toe. Een historische gouden helm en drie armbanden zijn ontvreemd. Er zijn in de zaak drie verdachten opgepakt, twee mannen en een vrouw. Zij zitten nog vast.