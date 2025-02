Grote Duitse bedrijven willen andere toon in fel migratiedebat

De oproep komt in aanloop naar de Duitse parlementsverkiezingen op 23 februari en maakt deel uit van een bredere politieke campagne van het Duitse bedrijfsleven, waarbij ook grote namen als Volkswagen, BMW, chemiebedrijf BASF en verzekeraar Allianz zijn aangesloten. Dat initiatief is opgezet om voor diversiteit, openheid en tolerantie in Duitsland te pleiten.

Siemens-topman Roland Busch zegt dat er een enorme toename is van xenofobie tijdens de verkiezingscampagne, terwijl Duitsland juist veel arbeidsmigranten nodig heeft. „We hebben mensen uit de hele wereld voor ons werken en dat waarderen we enorm.” Busch stelt wel dat nieuwkomers snel aan het werk gezet moeten worden.

Ook topman Ola Källenius van Mercedes-Benz wijst op de toenemende personeelstekorten, mede door de vergrijzing. Hij zegt dat die tekorten amper aandacht krijgen in het migratiedebat. „Illegale immigratie is niet hetzelfde als het aantrekken van gekwalificeerde arbeidskrachten. We hebben slimme mensen nodig voor groei”, aldus Källenius.

De radicaal-rechtse Alternative für Deutschland (AfD) lijkt flinke winsten te gaan behalen bij de verkiezingen. In Duitsland is de afgelopen tijd veel geprotesteerd tegen de AfD.

De topbestuurders zeiden ook dat de Duitse economie hervormd moet worden om zo de groei aan te jagen. Zo moet er bijvoorbeeld veel minder bureaucratische regeldruk zijn en moeten er grote investeringen in infrastructuur komen. Verder verklaarde topman Christian Sewing van Deutsche Bank dat er een sterker Europa nodig is nu de Amerikaanse president Donald Trump met importheffingen op Europese goederen dreigt. Källenius zei groot voorstander te zijn van vrijhandel.