Oekraïne heeft volgende Nederlandse F-16’s binnen

„De Oekraïense luchtmacht heeft langverwachte versterkingen ontvangen”, zei defensieminister Roestem Oemjerov donderdag op Facebook. Daaronder ook weer „F-16’s uit Nederland”. Ook president Volodymyr Zelensky meldt tevreden dat „we doorgaan met het uitbreiden van onze F-16-vloot, met Nederland dat zijn toezeggingen inlost om deze inspanning te steunen”.

Het Nederlandse ministerie van Defensie zwijgt steevast over de overdracht van F-16’s en wil de berichten ook nu niet bevestigen. De eerste Nederlandse gevechtsvliegtuigen zijn afgelopen nazomer geleverd.

Oekraïne is in totaal een tachtigtal F-16’s beloofd, door bondgenoten als Nederland, Denemarken en Noorwegen. Een van de toestellen is al snel na de overdracht in Oekraïne neergestort.

„Wat een dag, nu zowel F-16’s uit Nederland en Mirage 2000-gevechtsvliegtuigen uit Frankrijk arriveren in Oekraïne”, jubelde ook vicepremier Joelia Svyrydenko. Frankrijk meldde donderdag ook de overdracht van de eerste Franse Mirage 2000’s.

„De nieuwe vliegtuigen zullen spoedig beginnen aan gevechtsmissies, om zo onze verdediging te versterken en ons vermogen om de Russische agressie effectief terug te slaan te vergroten”, liet Oemjerov weten. „Ik ben iedereen die helpt en hieraan bijdraagt dankbaar”, aldus Zelensky.

Oekraïne kijkt al lange tijd uit naar meer westerse gevechtsvliegtuigen, die kunnen helpen aanvallen met Russische raketten af te slaan. Ook kan het land ze inzetten om zelf kruisraketten af te schieten op vliegvelden, brandstofdepots en andere doelen diep in Rusland.