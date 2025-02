GroenLinks-PvdA denkt aan grote Waddenveren alleen bij hoogwater

In het debat gaat het vaak over de Waddenveren, volgens veel partijen een „levensader” voor de eilandbewoners. Met name Ameland heeft last van een dichtslibbende vaargeul. BBB en ChristenUnie vragen om garanties dat de vaargeul diep genoeg blijft, terwijl Chakor ook andere opties wil overwegen. „Het constant baggeren is geen duurzame oplossing.”

CDA-Kamerlid Harmen Krul reageert: „Heeft zij één eilander gesproken die zegt: dat tijvaren lijkt me wel wat?” Daarop wordt Chakor zichtbaar emotioneel. „Alsof ik hier dingen zit te roepen en niet weet waar ik het over heb.” Het natuurbelang zit volgens Chakor „niet aan tafel” in het debat. „Ik doe dit niet omdat het vijf voor twaalf is, het is vijf over twaalf.”

Minister Barry Madlener (Infrastructuur en Waterstaat, PVV) lijkt niet open te staan voor het idee van Chakor. De bereikbaarheid van de Waddeneilanden mag niet achteruitgaan, reageert hij in het debat. „Op tij varen zou een enorme verslechtering betekenen.”