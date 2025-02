Eerste Nationale Bovenstemdag in Genemuiden

In het kader van 750 jaar stad ontstond bij de stichting tot behoud van de Genemuider bovenstem het idee om een Nationale Bovenstemdag te organiseren. Er bestaat volgens de stichting veel belangstelling voor deze vorm van zingen. Tijdens de Bovenstemdag is er ’s middags een workshop in de Grote Kerk, waarbij liefhebbers de bovenstem (nog) beter leren zingen. Aansluitend is er een gratis maaltijd voor deelnemers aan deze workshop. Het avondprogramma bestaat uit samenzang in de Grote Kerk. Ds. A. Verschuure, predikant van de plaatselijke gereformeerde gemeente, zal de te zingen psalmen toelichten.

Het zingen van de bovenstem is een traditie, waarbij een deel van de zangers hoger zingt dan de reguliere melodie. De Genemuider bovenstem is in 2013 op de lijst van Nationaal Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland gezet. Genoemde stichting werd in 2018 opgericht om het zingen van de bovenstem te bevorderen. Waar de bovenstem vroeger in veel kerken rond de Zuiderzee werd gezongen, is Genemuiden nu één van de weinige plaatsen waar dit nog gebeurt. Met name tijdens de eredienst op zondag. De stichting organiseert jaarlijks oefenavonden in Genemuiden om dit immaterieel erfgoed over te dragen en levend te houden. Vorige maand verscheen een boekje van de stichting met de muzieknotatie van de bovenstem.

Voor de workshop van 5 april, die om 15.00 uur begint, en voor de aansluitende gratis maaltijd is opgave nodig.

Meer informatie en opgave: bovenstemgenemuiden.nl