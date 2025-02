Amsterdamse burgemeester Halsema beste lokale bestuurder

Ook waarderen ze haar „standvastigheid, ook onder grote uitdagingen en druk” en zijn ze te spreken over „haar reflecterend vermogen op situaties en eigen optredens”.

„Burgemeester Halsema is een voorbeeld voor het openbaar bestuur in deze tijd van polarisatie. Ze treedt daadkrachtig op en ziet de groepen in haar stad die aandacht vragen.”

De burgemeester van Heeze-Leende, Teun Heldens, is uitgeroepen tot de beste bestuurder van een kleine gemeente. Degenen die hem nomineerden noemen hem onder meer „betrokken, communicatief en toegankelijk”. De titel van de beste jonge bestuurder is voor Ani Zalinyan, wethouder in de gemeente Heemskerk. „Ze durft moeilijke keuzes te maken en eerlijk te vertellen waarom iets wel of niet kan, ook als het een minder populair standpunt is”, aldus de nomineerders over haar.

Bij de vorige verkiezing werd wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh uit de gemeente Amersfoort gekozen als beste lokale bestuurder.