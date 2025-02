Britse straatprediker in beroep na uitspraak Hooggerechtshof over protest tegen islam

Dat meldde de nieuwssite Christian Today op 29 januari. Sleeper werd in 2017 gearresteerd voor het veroorzaken van „intimidatie, alarm en angst” na het tonen van een bord met de tekst ”Hou van moslims, haat de islam, Jezus is liefde en hoop”.

Sleeper werd dertien uur vastgehouden en daarna zonder aanklacht vrijgelaten. Later klaagde hij de politie aan voor onrechtmatige arrestatie en valse opsluiting, maar hij verloor de zaak en ging in hoger beroep. Dit beroep werd vorige week dinsdag afgewezen, aldus Christian Today.

In zijn uitspraak gaf het Hooggerechtshof aan dat de arrestatie van Sleeper gerechtvaardigd was vanwege het risico op verstoring van de openbare orde vanwege de spanningen na een terroristische aanslag op de Londen Bridge in 2017. Het Christian Legal Centre (CLC), dat de straatprediker in zijn rechtszaak bijstond, stelde dat er geen bewijs was van een dergelijk risico. Het CLC noemde de uitspraak „een zorgwekkende tegenslag voor het recht op vrije meningsuiting”.

Twee maten

Ook is het CLC van mening dat er met twee maten wordt gemeten, omdat agenten tijdens recente protesten niet optraden tegen pro-Palestijnse demonstranten die opriepen tot de jihad tegen Israël.

Sleeper zei volgens Christian Today dat de manier waarop hij werd behandeld „helemaal verkeerd” was en dat hij van plan is om in beroep te gaan. „De politie heeft zich nooit verontschuldigd en blijft geloven dat wat ze deed juist was”, zei hij.