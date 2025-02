ChatGPT-maker ‘niet van plan’ concurrent DeepSeek aan te klagen

Economie

OpenAI-baas Sam Altman zegt niet van plan te zijn het bedrijf achter de populaire Chinese chatbot DeepSeek aan te klagen. „DeepSeek is zeker een indrukwekkend model, maar we geloven dat wij de grenzen zullen blijven verleggen en geweldige producten zullen blijven leveren, dus we zijn blij met nog een concurrent”, zegt Altman tegen journalisten in Tokio.